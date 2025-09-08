El decano del colegio médico región IV en Junín, Yoe García Aliaga informó que iniciarán un proceso ético, disciplinario y sancionador a un médico que habría adulterado el promedio ponderado de sus notas de la universidad para participar en el concurso de Serums, donde se adjudicó una plaza.

A nivel nacional

Cabe mencionar, que luego del examen del Serums, que fue hace unas semanas, el Ministerio de Salud detectó esta irregularidad en una acción de control posterior.

A nivel nacional se trata de las plazas de 34 profesionales de la salud, entre ellos 12 médicos, que fueron declaradas nulas de “inscripción y posterior adjudicación” por haber adulterado su promedio ponderado promocional para conseguir un puesto en el Serums 2025-I, según lo develó el Minsa.

A los involucrados, además de separarlos del programa, se les ha denunciado ante las instancias respectivas para las acciones que correspondan.

La Dirección General de Personal de la Salud (Digep) del Minsa detectó esta adulteración tras solicitar información a 96 universidades a nivel nacional, con el objetivo de validar el promedio ponderado promocional presentado por los profesionales de la salud que adjudicaron una plaza en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2025-I.