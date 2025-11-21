Aldhair Montes R. (15), amaba el fútbol, soñaba con ser oficial militar y se preparaba para lograrlo. El martes, el alumno del colegio Juan Valer, pidió a su padre que le compre unas zapatillas, por ello fue emocionado hasta el taller de pirotecnia, ubicado en el kilómetro 112 de la Carretera Central del distrito de Sicaya.

Después de almorzar, dos de la tarde, ocurrió la tragedia. Hubo una explosión y el menor murió en el acto, su padre Alberto Montes Quispe (39) y el ingeniero Patrick Montes Velasquez (26), luchan por vivir. Para desgracia de la familia Montes, el patriarca, Johnston Montes Quispe ( 47), dueño del taller, está detenido por homicidio culposo.

Desconsolados los deudos piden piedad a las autoridades, porque Jonhston Montes podría ir a prisión.

“Sí tienen todas las autorizaciones. Tengan piedad de nosotros. “Toty”, perdió a su nieto, su hermano Alberto y Patrick Montes (ingeniero), están graves ”, dice sollozando la cantante Mily Montes, familiar de los agraviados.

En el velorio que se realiza en Ocopilla, los familiares pidieron la libertad del jefe del hogar que sufre este drama. Llorando, los dolientes recuerdan que Aldhair Montes como portero fue sub campeón en el torneo interbarrios de Junín, 2025 y el fatídico martes solo llevó el almuerzo a su padre.

“Vuela Alto campeón”, le dicen sus amigos; mientras los familiares y amigos rezan para que Alberto Montes y Patrick Montes puedan recuperarse.