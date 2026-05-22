



Un mega operativo nacional permitió destapar la red criminal, que estaría integrada por funcionarios públicos, empresarios y hasta notarios. En Huancayo se incautó dinero en efectivo, vehículos y maquinaria con la que se falsificaba documentos para trasladar de manera ilegal a peruanos hacia los Estado Unidos y Europa.

OPERATIVO SIMULTÁNEO

Se realizó en Lima, Callao y siete inmuebles entre negocios y predios particulares, de Huancayo, El Tambo, Chilca y en la provincia de Chupaca.

Las diligencias las realizaron la policía de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado (Divincco), encargada de investigar redes criminales vinculadas a delitos complejos.

En la provincia de Huancayo se incautó cámaras fotográficas, celulares, chips telefónicos, documentos migratorios, laptops, pasaportes, tarjetas bancarias, maquinas impresoras y documentación relacionado con viajes y envío de dinero.

También se halló S/ 9900.00 y US$ 500.00 en efectivo durante las intervenciones realizadas en Huancayo y Lima. En Chupaca se incautaron, una camioneta, un camión, además de una retroexcavadora.

“COYOTES”

“En coordinación con la Región Policial Junín y el Ministerio Público , se ha realizado un operativo policial en Lima como en Huancayo donde se allanaron 7 inmuebles. Obedecen a una resolución judicial por la organización criminal Los Coyotes de Monterrey dedicada al traslado de peruanos, de manera informal, hacia los Estados Unidos”, detalló el jefe de la División Contra el Crimen Organizado Lima y Huancayo, coronel PNP Eduardo Martín Cruz Chávez.

La autoridad policial detalló que esta red criminal, viene actuando con personas ubicadas en Perú y Estados Unidos y lo estaría haciendo desde el año 2021, generando una ganancia aproximada de más de 19 millones de dólares, por el traslado de más de mil peruanos.

RED INTERNACIONAL

“Esta organización es transnacional, todavía estamos en realización de las diligencias preliminares. Se ha logrado encontrar elementos muy importantes para nuestra investigación, que ubican efectivamente que estas personas involucradas están realizando el ilícito penal como lavado de activos, corrupción de funcionarios y organización criminal”, acotó la autoridad policial.

Durante las primeras diligencias se intervinieron viviendas particulares, empresas de transporte y por la tarde reconocidas notarías.