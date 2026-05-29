Roxana C.C., confiada, fue al centro “Bienestar Beauty Salón”, para aplicarse un inyectable del supuesto “cóctel de vida”, compuesto por vitamina C, B12 y otros medicamentos y así mejorar la inflamación a la piel que padecía. Poco después la mujer de 35 años, tuvo vómitos y perdió el conocimiento, antes, alcanzó a pedir a la cosmiatra que llame a su familia. Roxana fue evacuada a una clínica y ahora está en UCI, luchando por vivir.

Los médicos refieren que llegó con shock multifactorial, es decir, tenía insuficiencia circulatoria grave (peligrosa caída de la presión arterial y falta de oxígeno en los tejidos), causada por la interacción de fármacos.

Ante este hecho, el miércoles, sus familiares denunciaron una presunta negligencia en el tratamiento estético por lo que policías de la comisaría de El Tambo, intervinieron a Liz Jaimes Genónimo (35), propietaria del centro “Bienestar Beauty Salón”.

Según se conoció Roxana C.C., acudió al establecimiento del Jr. Trujillo 463 para realizarse un tratamiento relacionado a la rosácea, pero, durante la aplicación del “cóctel de vida”, comenzó a sentirse mal.

Su padre Eugenio C.F. (69), pidió apoyo y los agentes ubicaron a la agraviada en una clínica, donde los médicos mencionaron que le colocaron un inyectable sin receta médica por lo que tenía una severa taquicardia.

La hermana de la afectada denunció que encontró a Roxana inconsciente, delirando y vomitando sobre una camilla, mientras la dueña del local no le habría brindado ayuda inmediata.

Ahora la Policía investiga a Liz Jaimes por el presunto delito de omisión de socorro y exposición al peligro. En tanto, su familia reza por la recuperación de Chana.