Un niño de 9 años que corría detrás de una vaca, fue tumbado por el animal, cuando pisó la soga que la sostenía. El menor cayó contra el pavimento, se golpeó la sien y terminó con un traumatismo encéfalo craneano grave.

El hecho ocurrió el martes por la tarde, por el sector canal de irrigación en Mito, Concepción, donde estaba jugando el pequeño Johan P.S.

A la madre Nélida Salomé, la llamaron por celular y le comunicaron del accidente, corrió y halló a su hijo en la posta. “Mami tengo frío”, le dijo el infante y se sentó, antes de quedar inconsciente.

Según le contó su prima, que era la dueña de la vaca, el niño corría detrás del animal, cuando pisó la soga y lo tumbó, entonces se golpeó la cabeza contra el pavimento.

Ayer luego de una tensa espera, los médicos del hospital El Carmen , operaron al niño que tenía un hematoma en la cabeza, su madre estaba al pendiente y rezando para que el pequeño pueda recuperarse.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Junín: adulto mayor vence al cáncer de estómago en solo ocho meses

POBRE

Nélida Salomé, es una ama de casa, que vive en una hogar sin agua ni electricidad y cuando ocurrió el accidente había salido de su casa a lavar ropa en un canal de riego y en su ausencia ocurrió la desgracia.

La madre ayer estaba aturdida, ya que es una persona que no sabe leer ni escribir y cuando le dijeron que firmara el consentimiento informado para proceder a la operación no supo decidir a tiempo y por eso demoró la intervención quirúrgico. No obstante, durante el mediodía fue intervenidoy está estable, pero su pronóstico aún es reservado. Los médicos esperan que su evolución sea buena.