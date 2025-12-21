Huancayo: simulacro de incendio urbano deja más de 1,500 personas afectadas

Tres menores terminaron en el centro de salud del distrito de Sapallanga con signos de intoxicación tras consumir panetones en una reunión de fin de año escolar.

Los policías de la comisaría de Sapallanga retuvieron a dos hermanas que vendieron los panetones e incautaron 26 cajas.

La intervención se realizó luego de reportarse malestares estomacales en los menores en el Óvalo de Miraflores.

Los agentes en coordinación con el Centro de Salud de Sapallanga y fiscalización de la municipalidad constataron que el producto no era apto para el consumo humano, al presentar hongos y signos de deterioro. Padres de familia mencionaron que varios escolares tenían síntomas de malestar tras ingerir panetón, presuntamente adquirido en una distribuidora, ubicada en la Av. Ricardo Palma.

RETIENEN

Los agentes se entrevistaron con Soledad (39) y Rayda (46), quienes adquirieron cuatro cajas de panetón para un compartir escolar.

Poco después, algunos menores presentaron dolor abdominal, percibiéndose además un sabor amargo y picante en el producto.

Los afectados fueron atendidos en el centro de salud donde diagnosticaron “intoxicación alimentaria no especificada”.

La responsable del Área de Salud Ambiental, constató que el producto presentaba masa en estado de descomposición, no apta para el consumo humano, por lo que se incautó 26 cajas de panetón. Por ello se intervino a Aydee Solís S. (48) y Luz Solís Soto (42), por el presunto delito contra la salud pública.