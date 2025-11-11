Una mujer de 28 años fue asaltada cuando intentaba ingresar a su vivienda en Pilcomayo, la noche del 1 de noviembre de 2025. Según la investigación fiscal, dos sujetos, uno de ellos con el rostro cubierto y portando un arma de fuego, la interceptaron y se apoderaron de su celular antes de huir hacia la avenida Coronel Parra.

MIRA ESTO: Van seis robos en tiendas de computadoras de Huancayo y ningún detenido

En la fuga, personal de Serenazgo de Pilcomayo logró capturar a Jimy Rojas (27), mientras el segundo implicado consiguió escapar.

A partir de la detención y del equipo sustraído recuperado, la fiscal provincial Gina Quispe Solano, de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, sustentó los elementos de convicción ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de turno, que dispuso siete meses de prisión preventiva contra Rojas por el presunto delito de robo agravado.

El imputado fue trasladado al penal de Huancayo mientras continúa la investigación para identificar al segundo involucrado.