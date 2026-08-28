Decenas de padres de familia de los colegios Politécnico Regional del Centro de El Tambo y José Carlos Mariátegui marcharon por las principales calles de Huancayo hacia la sede de la Región Policial Junín. Indignados por los continuos enfrentamientos y actos de violencia registrados entre estudiantes de diversas instituciones educativas.

​Durante la protesta, algunos apoderados plantearon propuestas drásticas, entre ellas que los alumnos involucrados en delitos o agresiones que atenten contra la integridad física de sus compañeros sean derivados a un régimen de educación secundaria militarizada.

​Tras la protesta se acordó que se conformará una mesa de trabajo integrada por representantes de siete colegios declarados en alerta por acoso escolar y violencia. Estará compuesta por la PNP, directores de los planteles y dirigentes APAFA.

El objetivo es diseñar e implementar un plan de acción multisectorial que detenga de forma definitiva las agresiones entre los escolares.