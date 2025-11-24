La Bomberotón 2025 logró recaudar más de S/ 80 mil en sus dos días de actividades, una cifra alcanzada gracias al aporte masivo de la población. Según la presidenta del Patronato Ángeles de Fuego, Nuria Oré, los artistas y voluntarios fueron clave en este avance. “La población se ha puesto de pie, ha podido dar sus donativos para participar de un show hermosísimo donde han estado artistas completamente gratis desde las diez de la mañana hasta pasada la medianoche”, destacó.

El alcalde provincial, Dennys Cuba, y un grupo de funcionarios también se sumaron con la donación de S/ 13 mil de sus propios sueldos, mientras que para este miércoles está en agenda un aporte institucional de S/ 23 mil que será debatido en sesión. “Se ha solicitado un monto de 23 mil soles que ya se está contando en lo recaudado, confiamos en que la respuesta será positiva”, afirmó Oré.

Aunque el avance es significativo, la meta final es alcanzar los S/ 100 mil para la compra de Equipos de Protección Personal (EPPs) y herramientas especializadas que requieren los bomberos. Cada EPP supera los S/ 10 mil, y además se busca adquirir una maquinaria de rescate vehicular. “Queremos llegar a los cien mil. No queremos desmayar. Los EPPs ya están para desechar y necesitamos equipos nuevos para las emergencias”, recordó la presidenta del patronato.

Por ese motivo, la Bomberotón se extenderá durante una semana más y sumará una gran rifa solidaria con tickets de S/ 2, cuyos premios incluyen tanques de agua, extintores, muebles y más. Oré llamó a la ciudadanía a seguir colaborando: “El trabajo no acaba, el trabajo continúa. Con dos soles te puedes llevar un tanque de agua o un extintor. Invitamos a toda la población a seguir apoyando para cumplir la meta de S/ 100 mil”. Los premios de la rifa fueron donados por empresas y tiendas locales.