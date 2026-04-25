



Tiene solo 29 años y lo condenaron a cadena perpetua. El instructor de una academia pre policial, Jhoan Ferreyra V. (29), fue sentenciado por las autoridades a la pena máxima, al ser hallado responsable del delito de violación sexual de una escolar de 12 años, a quien habría ultrajado sexualmente hasta en 4 oportunidades, en Huancayo.

Según la denuncia, el acusado se ganó la confianza de la madre de la menor con quien tuvo una relación sentimental.

El dictamen se logró luego que el fiscal Manuel Gallardo de la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres de Huancayo, demostró ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado; la autoría del delito por parte del instructor.

PROVIENE DE LIMA

Según la tesis fiscal, el implicado, quien llegó de Lima a Huancayo, el año 2022 se instaló con su pareja en una casa alquilada, frente a la vivienda de la familia de la menor agraviada.

Desde ese entonces, Jhoan entabló amistad con la madre de la víctima, quien mantuvo una relación amical y sentimental.

El acusado a pesar de saber que la agraviada era menor, la sedujo hasta someterla a sus bajas pasiones, amenazándola para que no cuente nada a su madre.

Los abusos ocurrieron en octubre y diciembre de 2022, cuando la menor tenía 12 y 13 años. Ella contó del abuso el 2023, por lo que su madre denunció al sentenciado en la comisaría de Huancayo.