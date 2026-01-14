Oficialismo preside cinco comisiones estratégicas del Concejo Municipal de Huancayo

Cuatro mujeres y tres menores de edad fueron intervenidos por la Policía Nacional en la avenida Catalina Wanka de Huancayo, tras ser vinculados a una presunta red dedicada al hurto en establecimientos comerciales de la zona de Ciudad Universitaria.

El operativo estuvo a cargo del Grupo Terna, que realizó labores de seguimiento e inteligencia antes de ejecutar la intervención. Durante la acción policial se incautaron cuatro teléfonos celulares y 73 soles en efectivo, los cuales quedaron como parte de las diligencias.

De acuerdo con la Policía, las intervenidas habrían utilizado bebés cargados en mantas y a un niño para ocultar productos sustraídos, una modalidad que les permitía evitar los controles en tiendas y locales comerciales.

Las mujeres fueron identificadas como María Guzmán (18), Amada La Nazca (19), Melani Salvador (23) y Yaneris Tadeo (19). En tanto, los tres menores quedaron bajo protección de las autoridades competentes.

Finalmente, las adultas fueron trasladadas al Módulo de Flagrancia Delictiva de Huancayo, donde continuarán las investigaciones para determinar su responsabilidad en los hechos.