El Concejo Municipal de Huancayo aprobó la conformación de sus nueve comisiones permanentes para el año 2026, las cuales estarán presididas por regidores de distintos partidos que integran el pleno. De este total, cinco pertenecen al bloque oficialista y cuatro a la oposición, según la composición política del Concejo.

Según el cuadro aprobado, el oficialismo asumió la presidencia de comisiones consideradas estratégicas para la gestión municipal. Entre ellas destacan Administración, Planeamiento y Presupuesto, presidida por la regidora Yudith Vilcapoma García, quien se encargará de evaluar el uso de los recursos públicos; la comisión de Asuntos Legales y Ética, que revisa la legalidad de ordenanzas, acuerdos y posibles faltas en la gestión, es presidida por el regidor Saúl Alejo Arotoma.

Asimismo, los regidores oficialistas presiden las comisiones de Desarrollo e Inclusión Social, Promoción Económica y Turismo, y Deporte, Cultura, Familia y Juventud, áreas vinculadas directamente a programas sociales, reactivación económica y actividades de impacto ciudadano.

Por su parte, la oposición quedó al frente de comisiones de alto nivel de fiscalización y contacto directo con la población. Entre ellas se encuentran Obras y Desarrollo Urbano presidido por Jane Hospinal; Servicios Públicos, que es presidido por la regidora Fiorella Fabián; y Tránsito y Transportes, presidido por Elio Laureano.

Al respecto, el regidor Sabino Blancas señaló que en la conformación de las comisiones se ha buscado mantener la pluralidad, al indicar que todos los partidos o movimientos que integran el Concejo Provincial presiden al menos una comisión.

“Esperamos que en este último año de gestión rodas las comisiones coadyuven al buen funcionamiento de la Municipalidad Provincial de Huancayo”, dijo Blancas, quien añadió que las comisiones estratégicas de gestión con las de Administración, Planeamiento y Presupuesto y la de Obras y Desarrollo Urbano.