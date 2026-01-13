La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público dispuso el apartamiento preventivo por seis meses del fiscal provincial José Domingo Pérez, al atribuirle presuntas infracciones muy graves en el ejercicio de sus funciones.

La resolución que sustenta la medida, identificada como N.º 08-2026-ANC-MP-UPD-ADC-LIMA CENTRO y fechada el 12 de enero de 2026, cuestiona el desempeño del fiscal en investigaciones de alto perfil, entre ellas el caso “Cócteles”, donde se habrían detectado deficiencias reiteradas en la formulación de la acusación.

De acuerdo con el documento, la acusación en dicho proceso fue devuelta en 19 oportunidades por el Poder Judicial debido a observaciones de forma y fondo, lo que habría generado demoras y afectado la imagen institucional.

También se señala que el fiscal continuó interviniendo en una investigación contra el abogado Arsenio Oré Guardia, pese a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que advertía una vulneración al derecho de defensa.