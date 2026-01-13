La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso inició indagaciones preliminares por una reunión no registrada del presidente de la República, José Jerí, con el empresario chino Zhihua Yang, ocurrida la noche del 26 de diciembre en un local del distrito de San Borja.

Reunión privada y uso de vehículo oficial

El oficio advierte que, dada la alta investidura presidencial, cualquier reunión sostenida al margen de los canales formales y sin registro oficial compromete los estándares de transparencia, legalidad y responsabilidad política, más aún si se habría utilizado un vehículo oficial asignado a funciones exclusivas del despacho presidencial.

Amparada en la Constitución y el Reglamento del Congreso, la Comisión requirió a José Jeri remitir, en el plazo más breve posible, información detallada y documentada, que incluye:

Fecha, hora y lugar exacto de la reunión. Identidad completa del empresario con quien se reunió. Temas tratados, acuerdos o compromisos asumidos. Relación de acompañantes, con cargos, funciones o vínculos institucionales. Explicación de por qué la reunión no fue registrada ni comunicada oficialmente. Si la Embajada de la República Popular China tenía conocimiento del encuentro.

Advertencia sobre transparencia y confianza ciudadana

El documento advierte que las reuniones al margen de los canales formales, sin registro ni conocimiento público de los temas abordados, comprometen la confianza ciudadana y debilitan la institucionalidad democrática, especialmente cuando se realizan en espacios informales.

La Comisión informó, además, que el procedimiento corresponde a indagaciones preliminares, a fin de determinar responsabilidades y eventuales acciones posteriores.