Final feliz. Linda Velásquez (44), después de vender su terreno subió a una combi y dejó su cartera con más de 25 mil soles que le pagaron. Cuando la madre de familia avanzó varios metros, se dio cuenta que olvidó su bolso, pero la combi de la empresa Huaytapallana había desaparecido.

Desesperada la mujer abordó un taxi para seguir a la combi, por el tráfico se bajó en la Av. Ferrocarril y corría si parar.

La suboficial Estefany Vento Lozano, la vio casi desfalleciendo y con su colega Stafany Martinez Aguilar, detuvieron el tránsito. A las 12:49 de la tarde, lograron su objetivo. Linda, subió a la combi que reconoció por el cobrador y allí debajo del asiento encontró su cartera con los 25 mil 500 soles.

Les agradece

Las suboficiales de tránsito estaban de servicio en la Av. Ferrocarril y el Jr. Cuzco, cuando asistieron a la angustiada madre.

Linda, les contó que olvidó su cartera en el interior del vehículo de servicio público de la empresa Huaytapallana, con más de 25 mil soles. A la altura del Jr. Ica, encontraron la combi, debajo del asiento, casi al final del pasillo, allí encontraron la el dinero.

“Subí a la combi que iba de Cochas a Huancayo, me bajé y me di cuenta que solo tenía la mochila. Mi cartera lo deje en el asiento. He perseguido al carro, pero no podía alcanzarlo. Las señoritas policías me ayudaron, sino lo hubiera perdido todo”, comento Linda, al borde del llanto.

La madre de familia dijo que el dinero era de la venta de su terreno, que iba a ser usado en el pago de deudas y otros gastos; pues estafan pasando na difícil situación económica. “Gracias a ellas recuperé el dinero, estoy muy agradecida”, dijo Linda, mientras contaba su dinero.