Una pareja de proveedores de canastas navideñas realizó una protesta frente al Colegio de Ingenieros de Huancayo, exigiendo el pago de S/ 70 mil que aseguran se les adeuda, tras la entrega del servicio correspondiente a la campaña navideña.

Los manifestantes denunciaron que, pese a contar con la conformidad de la entrega, la institución les pretende aplicar una penalidad, lo que impediría el pago, y señalaron que no se les permite dialogar con el decano para aclarar la situación.

El decano, en declaraciones a un medio radial, explicó que el proceso fue conducido por una comisión presidida por el vicedecano, mediante una licitación pública, en la que se fijaron plazos de entrega y condiciones de pago. Si bien las canastas fueron entregadas, indicó que un informe de gerencia determinó el incumplimiento de plazos, motivo por el cual se aplicó una penalidad.

Asimismo, aclaró que Irving, quien encabeza la protesta, no es el representante legal de la empresa, y cuestionó la medida adoptada por los proveedores, al considerar que afecta la imagen institucional.