Aunque su designación solo será por 20 días, el Jurado Nacional de Elecciones convocó y emitió la credencial de Lissett Quispe Rojas, arquitecta y política que asumirá como regidora accesitaria en reemplazo de Elio Laureano, suspendido por falta grave.

Ambos postularon en el 2022 por el movimiento Junín Renace, liderado entonces por Arnoldo Mallma, aunque solo Laureano logró un sillón en el Concejo Municipal de Huancayo.

SANCIÓN

Elio Laureano terminó suspendido tras descubrirse —y él aceptar— que contrató con la Municipalidad de Hualhuas, a pesar de estar prohibido por encontrarse en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH). La sanción tardó alrededor de 15 meses en ejecutarse.

Veinte días parecen poco; sin embargo, para el abogado Jorge Olivera, especialista electoral y municipal, la sanción se ajusta a la Ley Orgánica de Municipalidades.

“La ley dice que las sanciones no deben pasar de 30 días. Como el regidor no apeló, quedó consentido el acuerdo de Concejo. Le dieron 20 de 30 días”, detalló el especialista.

LABOR

Las labores de la nueva regidora —aunque el plazo sugiera lo contrario— no serán ni simbólicas ni representativas; el abogado indicó que Lissett Quispe Rojas asume con todas las facultades de fiscalización.

“Va a depender de ella; si está preparada, ya puede tener incluso proyectos de ordenanza listos. Además, puede hacer muchos pedidos de fiscalización”, observó Olivera.

En el plazo, por ejemplo, podría solicitar información a todos los regidores y verificar si cumplieron o no sus planes de fiscalización.

“Si sus colegas no han cumplido, puede pedir incluso que la Contraloría investigue y sancione. No necesita estar mucho tiempo, 20 días pueden ser suficientes”, finalizó.

Las funciones de Quispe Rojas iniciarán desde su juramentación, que se deberá realizar en los próximos días, pues sin este paso sus actos no tendrán validez legal.