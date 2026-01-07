Hacer trámites en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se ha convertido en un dolor de cabeza para miles de huancaínos que a diario acuden a la sede de la Av. Mariscal Castilla. Tramitar un DNI electrónico, solicitar el cambio de domicilio o renovar un documento caducado significa perder un día laboral completo; una jornada que se repetirá semanas después, cuando el documento esté listo para su entrega.

ESPERA

Desde las 4:00 a. m. —a veces incluso desde más temprano—, cientos empiezan a hacer la cola para ser los primeros en realizar los trámites; la atención, sin embargo, empieza recién a las 8:45 a. m. y durará solo hasta las 4:45 p. m.

“Estamos perdiendo un día laboral; deben atender siquiera desde las 7:00 de la mañana. Yo trabajo y he perdido cinco horas esperando”, comenta Raquel, quien ayer acudió al Reniec para solicitar un duplicado de DNI y fue atendida recién pasadas las 11:00 a. m.

La gente espera en sillas alquiladas por un sol: primero abrigados para el frío de la madrugada y luego deben soportar el calor al mediodía. “Yo trabajo en la agricultura, amigo; obligado he tenido que suspender mis labores. Voy a tener que perder el tiempo otro día para venir a recoger”, se lamenta el agricultor Enrique Ruiz, que también acudió a solicitar un duplicado.

Soportando el frío de la madrugada o el calor del mediodía, ciudadanos dan por perdido su día laboral.

HORARIO

Reniec hace cumplir su horario a “rajatabla”: abren a las 8:45 a. m. y cierran, sin falta, a las 4:45 p. m., sin importar cuántos no hayan alcanzado cupo.

Intentamos obtener un descargo de la Jefatura Zonal; sin embargo, la respuesta fue que “eso se coordina con Lima”. No obstante, confirmaron que al día realizan 1200 atenciones (600 solicitudes y 600 entregas de documentos). Por estos días, la demanda se ha incrementado y son miles los que acuden a tramitar sus documentos.