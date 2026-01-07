En un solo día policías detuvieron en flagrancia a 24 personas por los delitos de robo, violencia y otros. Cuatro choferes cayeron conduciendo ebrios y 7 con requisitorias vigentes. Entre los detenidos está un conductor que estaba al volante de un taxi y en su unidad se halló ketes de droga y celulares reportados como robados.

Según información policial, Jhobany Hilario Orocaja (27), habría estado vendiendo pasta básica de cocaína a delivery.

La captura del conductor de dio a las 22:00 horas en el jirón Arequipa, donde los agentes de la comisaría del distrito de Chilca, observaron que un varón abordó un vehículo; luego a unos metros se bajó para retirarse. Los agentes intervinieron a Jhobany Hilario, quien conducía el vehículo de placa A3Q-270 y se puso nervioso.

Al realizar el registro personal se encontró dinero y cinco envoltorios de recorte de periódico tipo kete sujetado con una liga conteniendo una sustancia pulverulenta al parecer pasta básica de cocaína.

En el registro vehicular se encontró celulares, los mismos que fueron reportados como sustraídos y una billetera con dinero. Por ello el sospechoso fue llevado a la comisaría por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas y receptación.

Y en el distrito de Huayucachi, policías detuvieron a Rosine Clemnete (25), al haber sustraído dos paquetes de bebidas rehidratantes de una bodega. El implicado fue atrapado por la Policía.