El nuevo jefe de la Región Policial Junín, general PNP César Calero Cisneros, la tarde de ayer fue presentado en una ceremonia protocolar. Entre las prioridades de la autoridad policial, está la de recuperar la confianza de la ciudadanía, a través de una serie de acciones que se realizarán para luchar contra el crimen organizado, delincuencia común y corrupción.

”A todos los comisarios y jefes de unidades les invoco a dar todo el esfuerzo por el bien de la ciudadanía y estar de servicio 24/7. Saquemos de circulación a las personas que cometan delitos”, fueron las palabras de la nueva autoridad policial de Junín.

Entre las estrategias y acciones de trabajo para reducir el índice delincuencial, será a través de patrullajes preventivos, golpe al crimen organizado y bandas criminales con megaoperativos semestrales, intervenciones con el Grupo Especial Contra el Crimen (GECO).

Realizar trabajos de inteligencia preventiva y para iniciar operativos; trabajos con las juntas vecinales, red de cooperantes y otros. Por último campañas de sensibilización contra la violencia, drogas y demás durante todo el año.

Todas las estrategias mencionadas serán medidas con las cifras estadísticas del año 2025, además de encuestas ciudadanas para ver la satisfacción de la ciudadanía. También se incluyó mejorar la calidad de salud y atención médica para los policías.

