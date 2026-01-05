Un fiscalizador de la Municipalidad Provincial de Huancayo fue agredido con una jarra de vidrio durante un operativo realizado en la madrugada para clausurar un night club clandestino que operaba en el jirón Cusco N.° 590, en pleno centro de la ciudad. El trabajador resultó herido y fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión.

La agresión ocurrió cuando personal de Fiscalización y Serenazgo intervenía el local, que funcionaba de manera ilegal bajo la fachada de una vivienda. En el interior se halló a siete damas de compañía y ocho varones, además de cinco habitaciones donde se realizaban actividades no autorizadas. El agresor fue intervenido y conducido a la comisaría del sector.

Tras constatar las infracciones y el ataque al personal municipal, la Municipalidad Provincial de Huancayo dispuso la clausura definitiva del establecimiento mediante el tapiado y soldado del ingreso principal, además de la retención de bienes y bebidas alcohólicas encontradas durante la intervención.