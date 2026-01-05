Desde las 3:00 de la madrugada de este lunes 5 de enero, un huaico provocado por el desborde de una quebrada interrumpió por completo la vía en el sector San Pedro Marankiari, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo.

El deslizamiento arrastró gran cantidad de lodo, piedras y material rocoso, bloqueando la carretera Perené–Pichanaqui y dejando varados a cientos de vehículos, entre buses interprovinciales, camiones de carga y unidades particulares.

Ante la falta de maquinaria pesada, conductores, empresas de transporte y pobladores de la zona intentan habilitar el pase de manera provisional utilizando palas, picos y lampas. Sin embargo, las labores resultan insuficientes debido al volumen del material acumulado.

Se reporta además un segundo punto crítico por derrumbe en el mismo tramo, lo que agrava la situación y mantiene el pase restringido. Hasta el momento no se ha registrado la presencia de equipos de Provías Nacional ni de la Municipalidad Distrital de Perené.

Los usuarios de la vía hicieron un llamado urgente a las autoridades para el envío inmediato de maquinaria pesada, a fin de restablecer el tránsito.