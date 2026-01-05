Muerte accidental. Una pareja de enamorados fueron hallados sin vida dentro de la habitación de un hotel, en el distrito de Carhuamayo, provincia de Junín. Se supo que su muerte se produjo por inhalación de gas doméstico.

El hecho ocurrió la noche del último sábado, agentes de la comisaría de Carhuamayo, fueron alertados sobre el hallazgo de los cuerpos sin vida de la estudiante universitaria Naomi Mary Arenas Carhuaricra (21) y Ángel Wilson Llanos Aliaga que se encontraban en el interior de la habitación 208, del hospedaje Nebbys ubicado en el jirón Tacna N° 324 del distrito de Carhuamayo.

El personal del hostal halló a ambas personas que se encontraban sobre el piso y en prendas menores.

Según informó el administrador del establecimiento, Nilton Jiménez Medina (37), la joven sería trabajadora del lugar. Tanto el hombre como la mujer se encontraban desnudos al momento de su hallazgo.

En las primeras diligencias también se menciona que la causas del fallecimiento sería por asfixia por inhalación de gas doméstico con el que funciona la ducha.

Los agentes de la comisaría de Carhuamayo y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento de los cadáveres.