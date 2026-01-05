Nuevamente la Carretera Central se tiñe de sangre. Dos personas perdieron la vida, entre ellos un menor de edad, luego de que una camioneta se despistara y cayera al río Mantaro, en un tramo de la vía ubicado en la ciudad de La Oroya, región Junín.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana de este lunes 5 de enero, a la altura del kilómetro 5+200. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad perdió el control, volcó y terminó sumergida en las aguas del río.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Raúl Palomino Cortijo (39), conductor del vehículo, y el menor Samuel E.P.F (13). En tanto, los menores Esthefanny P.P.F (10) y Jamir Palomino Fernández (16) resultaron heridos y fueron evacuados a un hospital para recibir atención médica.

Según testigos y usuarios de la vía, dentro de la camioneta viajaban varios pasajeros. Asimismo, señalaron que la intensa lluvia registrada en la zona y el posible cansancio del conductor habrían influido en este nuevo accidente.

Este hecho ocurre a solo ocho días de otra tragedia registrada a pocos metros del lugar, donde una familia de músicos cayó también al río Mantaro.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional, Serenazgo y brigadas de rescate, quienes realizaron las labores de recuperación de los cuerpos y las diligencias correspondientes.