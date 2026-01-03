Un camión que transitaba por la Carretera Fernando Belaunde Terry sufrió un despiste y terminó precipitándose a un río, dejando como consecuencia el fallecimiento de su conductor. El accidente se registró la noche del miércoles 1 de enero, a la altura del kilómetro 88, en el sector Yulculmas, distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa.

La víctima fue identificada como Héctor Reyes Quispe, de 39 años, quien conducía la unidad desde Iscozacin con dirección a La Merced. El vehículo transportaba productos agrícolas, entre ellos papaya, además de balones de gas.

Tras el impacto, el conductor quedó atrapado en la cabina del camión. Vecinos de la zona, junto a personal policial y serenazgo, participaron en las labores de rescate, logrando recuperar el cuerpo horas después.

Representantes del Ministerio Público dispusieron el traslado del fallecido a la morgue de La Merced para los procedimientos correspondientes. Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente, ocurrido en un tramo de la vía considerado de alta peligrosidad.