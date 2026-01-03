Un camión que transitaba por la Carretera Fernando Belaunde Terry sufrió un despiste y terminó precipitándose a un río, dejando como consecuencia el fallecimiento de su conductor. El accidente se registró la noche del miércoles 1 de enero, a la altura del kilómetro 88, en el sector Yulculmas, distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa.
MIRA ESTO: Huancayo: Padres de familia se amanecen en la lluvia y el frío para solicitar vacante a primer grado
La víctima fue identificada como Héctor Reyes Quispe, de 39 años, quien conducía la unidad desde Iscozacin con dirección a La Merced. El vehículo transportaba productos agrícolas, entre ellos papaya, además de balones de gas.
Tras el impacto, el conductor quedó atrapado en la cabina del camión. Vecinos de la zona, junto a personal policial y serenazgo, participaron en las labores de rescate, logrando recuperar el cuerpo horas después.
Representantes del Ministerio Público dispusieron el traslado del fallecido a la morgue de La Merced para los procedimientos correspondientes. Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente, ocurrido en un tramo de la vía considerado de alta peligrosidad.