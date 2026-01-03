El director de la Ugel Huancayo, Walter Oré, manifestó que los directores de cada plantel deben comunicarle a los padres de familia como será el orden de prelación, cronograma y las condiciones estipuladas en la norma técnica. Además, no se debe condicionar la matrícula, ni la permanencia de los estudiantes.

El drama de los padres de familia por las matrículas de sus hijos, empezó ayer. En los colegios con mayor población como Santa Isabel y Mariscal Castilla, los progenitores formaron extensas colas, amanecieron en medio de la lluvia y el frío, solo para que los directores de los referidos planteles les reciban la solicitud, donde piden la vacante para sus hijos al primero de secundaria.

“La cola no avanza y eso que solo están recibiendo los documentos, muchos han estado desde la madrugada y desde el día anterior. Después van a depurar y seleccionar, nos darán otra fecha para decir si hemos logrado o no la vacante, aunque la presentación de las vacantes es hasta el 11 de enero, muchos temen que después ya no sean considerados”, dijo Georgina López Ibarra que esperaba en las afueras del colegio Mariscal Castilla, con sus documentos.

Asimismo, mencionó que durante varios días estuvo preguntando por los requisitos y solo le decían que era con DNI de los padres y libreta de notas. Sin embargo, cuando ya estaba en la extensa fila, ayer, recién publicaron que eran con folder de colores y desesperada tenía que buscar, cuando en la madrugada no habían ni negocios abiertos en El Tambo. Hasta el mediodía superaban los 600 padres que estuvieron en la cola, ingresando lentamente y en medio de reclamos, porque en medio de la aglomeración temían que las personas se pasen de largo.

sufren. En el colegio Santa Isabel, el panorama era similar, aunque la recepción de documento es hasta el 9 de enero, las colas eran extensas, incluso desde la tarde del 1 de enero. En la convocatoria colgada en la puerta decía, que la prioridad para la matrícula son los hijos de los trabajadores, los estudiantes con necesidades especiales y estudiantes con un hermano que estudie en el plantel y al final estudiantes en general.

El director de la Ugel Huancayo, Walter Oré Ramos, refirió que desde la próxima semana, los especialistas de la Ugel van a verificar, que en el proceso de matrícula se cumplan las condiciones establecidas en la norma técnica. Según la resolución del Minedu 447-2020, las solicitudes de matrículas, se reciben hasta el 11 de enero. Las solicitudes se revisan hasta el 18 de enero, la asignación de vacantes será del 19 al 30 de enero. El registro en el Siagie es del 31 de enero al 4 de febrero del 2026. Luego hay una fase complementaria.

vacantes regulares oferta la I.E. Mariscal Castilla para el primero de secundaria.