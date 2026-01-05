Llanto y dolor pero también indignación e impotencia. Ayer, la familia de Jackelin Rosaura Meza (19) enterraron los restos de la universitaria, en el cementerio de Huancán en Huancayo. La víspera de Año Nuevo, la segunda de cinco hermanos fue hallada muerta en un hotel de Huayllay en Pasco y la última vez que la vieron con vida, estaba acompañada de un sujeto cuyo nombre resuena cuando se habla de feminicidios: Wilmer Rojas Solano.

Marco Meza, el tío de Jackelin Rosaura, narró a Correo que la joven había decidido buscar un trabajo para ahorrar durante las vacaciones y poder seguir pagando sus estudios universitarios y también ayudar a su familia.

La última semana de diciembre, Jackeline Rosaura acudió al parque infantil de El Tambo, allí consiguió un trabajo como moza, en Huayllay - Pasco.

“Ella viajó a Huayllay el 27 de diciembre, luego que consiguió un trabajo en un restaurante. Casi al mismo tiempo llegó también Wilmer Solano a trabajar como cocinero. Nos dijeron que hubo una celebración y al terminar él la habría llevado a un hotel. Él salió primero y cuando al día siguiente entraron a la habitación hallaron a mi sobrina muerta. Tenia moretones en el cuello y la habrían estrangulado”, contó Meza.

Fue la dueña del restaurante donde la occisa trabajaba, quien se percató de la ausencia de la joven y empezó a buscarla. Llegó a la comisaría de Huayllay. Allí se enteró que los agentes habían asistido al levantamiento de un cuerpo en un hotel. Cuando fue a reconocer el cuerpo, confirmó lo que tanto se temía.

“La dueña del restaurante nos dice que le increpó al cocinero por el paradero de mi sobrina y al descubri que estaba muerta, volvió a reclamarle qué le había hecho y el sujeto fugó, está no habido”, narra el tío de la víctima.

Sigue suelto

Sin embargo, lo aterrador fue descubrir que el presunto causante de la muerte de la joven, sería el mismo sujeto acusado ya de un feminicidio y de un intento de feminicidio en Huancayo.

“Al saber el nombre del sujeto, buscamos por redes y nos dimos cuenta que es Wilmer Rojas Solano, el mismo que asesinó a su pareja (Edith Rupay Malpartida) en San Jerónimo de Tunán en 2016 y que en 2024 intentó asesinar a otra joven (Anabela S.P.)”, dice Marco Meza quien pide justicia para su sobrina.