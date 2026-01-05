Un accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes 5 de enero en el kilómetro 189 de la ruta nacional PE-3S, en el distrito de Acostambo, provincia de Tayacaja (Huancavelica), luego de que una camioneta se despistara y terminara volcada en las orillas del río Mantaro.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:40 a. m. y fue protagonizado por una camioneta pickup Toyota Hilux, de placa W6O-743, que por causas aún en investigación perdió el control, salió de la vía y descendió aproximadamente 20 metros hasta quedar parcialmente sumergida en el río.

Producto del accidente, resultaron heridas tres personas: el conductor Raúl Aparco Huamán (43), y las ocupantes Yaneth Zenaida Coca Huatarongo (42) y una menor de 5 años de edad, quienes fueron auxiliadas por personal policial de la comisaría de Izcuchaca y trasladadas al centro de salud de dicha localidad.

Efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y brindar apoyo en la atención de los heridos. El vehículo presentó considerables daños materiales.