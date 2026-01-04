Preocupante. La madrugada del primer sábado del año 2026 se produjeron dos accidentes en Tarma, uno de ellos dejó a una gestante gravemente herida.

En la madrugada de ayer, en la avenida Odría a la altura cuadra 12, un patrullero de la Policía Nacional de Tarma chocó contra una mototaxi y dejó varios heridos.

El accidente de tránsito se registró a las 02:30 horas, luego que un vehículo de la PNP colisionara contra un mototaxi, dejando varias personas heridas, entre ellas una mujer con seis meses de gestación.

Según la información preliminar, el patrullero de la Comisaría de Tarma, de placa KM-29510, impactó contra un mototaxi de placa W7-8290 que estaba estacionada. Producto del fuerte choque resultó herida la gestante Elizabeth Huacachi, además de dos menores de edad y el esposo de la mujer, quienes se encontraban a bordo del vehículo menor al momento del accidente.

“La mototaxi estaba estacionada, cuando el patrullero apareció a excesiva velocidad y chocó a la mototaxi”, señaló la cuñada de la mujer. Ella pidió que se investigue el caso ya que no se dio a conocer los nombres de los policías que iban a bordo del patrullero. “Mi cuñada está grave”, señaló la denunciante.

En medio de la desesperación de los familiares de la gestante, los agentes bajaron del patrullero y trasladaron a los heridos al hospital Félix Mayorca Soto.

Otro accidente

Poco antes, a las 2:00 horas, un despiste de un vehículo también se produjo en la zona de Macón Chuchopampa. Un automóvil de placa ATD-637, impactó contra una vivienda.

Presuntamente a causa del cansancio y sueño del conductor. Los involucrados fueron identificados como Misal Mariño Fajardo (70), quien conducía el vehículo y Yazmín Mariño Rojas (39), quien viajaba como copiloto.