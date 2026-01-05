La crecida del río Chanchamayo, provocada por las persistentes lluvias, dejó a una pareja atrapada en un islote la mañana de este lunes, generando alarma entre vecinos del sector La Merced, en la provincia de Chanchamayo.

Según la información preliminar, las dos personas quedaron aisladas en un pequeño banco de tierra ubicado frente a la mecánica Cueto, luego de que el fuerte caudal les impidiera retornar a la ribera por sus propios medios.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Compañía de Bomberos de Chanchamayo, quienes ejecutan un complejo operativo de rescate, enfrentando la fuerza de la corriente y las difíciles condiciones del río. Para ello, utilizan equipos especializados mientras evalúan la forma más segura de poner a salvo a los atrapados.

Las autoridades exhortaron a la población a no acercarse a las riberas del río Chanchamayo, debido al alto riesgo que representa el incremento del caudal durante esta temporada de lluvias.