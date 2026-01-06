Los familiares de un adolescente de 16 años denunciaron una presunta negligencia en el Centro de Salud de Chilca, luego de que el menor, con una profunda herida en la cabeza y sangrando, no fuera atendido oportunamente.

Según relataron, el adolescente llegó al establecimiento tras sufrir una caída mientras jugaba fútbol con amigos, lo que le provocó la lesión. Los familiares aseguran que el personal de salud se negó a atenderlo inicialmente por no contar con documentos ni el SIS, y, al regresar con los requisitos, tampoco recibió atención debido a un cambio de turno. Ante la falta de auxilio, los padres trasladaron al menor por sus propios medios al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde fue atendido de inmediato, suturada su herida y quedó en observación médica.

La Red de Salud Valle del Mantaro informó que ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y anunció que, de comprobarse omisiones, se aplicarán sanciones estrictas. La institución reiteró su compromiso de garantizar atención oportuna y de calidad, priorizando la vida e integridad de los pacientes, especialmente de niños y poblaciones vulnerables.