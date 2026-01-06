Continúa el vía crucis para conseguir una vacante en la I.E. Mariscal Castilla de El Tambo. Ayer, decenas de padres de familia se amanecieron en el frontis del moderno colegio para inscribir a sus hijos para el primer año de secundaria; lo cierto es que ni madrugar ni mojarse bajo la lluvia les garantizará un cupo, pues las pocas vacantes sobrantes se definirán por sorteo.

Abel Jorge Meza, subdirector del plantel, aclara que existe una orden de prelación; es decir, algunos sectores tienen prioridad para obtener las vacantes disponibles para este 2026.

Las 482 vacantes para primero de secundaria, se repartirán siguiendo este orden: primero, estudiantes con necesidades especiales; segundo, quienes tengan hermanos en el colegio; tercero, hijos de exalumnos del plantel; cuarto, hijos de docentes y, finalmente, estudiantes del distrito de El Tambo. Solo las vacantes sobrantes serán sometidas a un sorteo.

“Si quedan vacantes, se aceptará a todos los que vengan de otros lugares, pero está escrito muy claramente que será por sorteo. El viernes tuvimos 301 inscritos y hoy (ayer) otros 300; las inscripciones son hasta este viernes”, detalló el directivo.

El docente pidió a los padres que eviten pernoctar en los exteriores del colegio, asegurando que la atención es fluida y en horario de oficina, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. A la vez, explica que la alta demanda por vacantes se debe a la modernidad y buena reputación de la institución.

“Debe ser por la infraestructura y el prestigio; lideramos en El Tambo y el año pasado fuimos campeones en debate, comprensión lectora y deporte. Hay calidad educativa”, finalizó.

Si para primero de secundaria las vacantes son pocas, para los otros grados son menos: para segundo de secundaria hay 4 vacantes regulares; para tercero, 2; para cuarto, 1 y para quinto, 2. Aun así, los padres continuarán luchando por obtener un cupo en el moderno colegio.