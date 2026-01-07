El nuevo Consejo Directivo del Colegio de Periodistas del Perú – Consejo Regional Junín Huancavelica juramentó para el periodo 2026-2027, asumiendo el decanato el lic. Víctor Raúl Carmen Núñez, quien lanzó un mensaje contundente en defensa del ejercicio ético del periodismo y llamó a no convertir el llamado “cuarto poder” en un “poder de cuarta” por malas prácticas.

Durante su discurso, el decano fue enfático al exigir mayor rigurosidad en la verificación de la información y alertó que la difusión de noticias no contrastadas puede generar graves consecuencias. “Una información mal contada puede destruir honras e incluso vidas. El periodista debe ir a la fuente, contrastar y decir la verdad”, sostuvo.

El actual decano rechazó de manera frontal a quienes, sin formación profesional, utilizan el periodismo para lucrar mediante chantajes, amenazas o extorsiones. “Condenamos a quienes se recuestan en el periodismo para hacer dinero a costa de malas prácticas que denigran nuestra profesión”, afirmó, exhortando a los empíricos a profesionalizarse o apartarse de estas conductas.

En ese marco, también cuestionó el conflicto de intereses en épocas electorales y pidió a los comunicadores optar con claridad entre el periodismo y la asesoría política. “No se puede ser periodista y asesor de campaña a la vez; informar exige independencia, ética y respeto a la ciudadanía”, remarcó. Finalmente, el decano exigió que los comunicadores que laboran en instituciones públicas cuenten con formación profesional en ciencias de la comunicación.