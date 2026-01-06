Rudy Tomás Francisco Díaz (30) y Yenny Fernando García (41) fueron rescatados alrededor de las 3:00 p.m. del día lunes, luego de permanecer más de 12 horas atrapados en un islote del río Chanchamayo debido a la creciente del caudal. Efectivos de la PNP, Bomberos y Serenazgo intentaron cruzar el río sin éxito.

La intervención decisiva estuvo a cargo de un grupo de jóvenes del distrito de Perené, conocidos como los ‘Piratas de Perené’ , liderados por Ronny Solís y acompañados por tres adolescentes de 22, 16 y 14 años, quienes arriesgaron sus vidas utilizando cuerdas y cámaras de aire para llegar al islote y poner a salvo a la pareja. Ambos rescatados fueron trasladados en ambulancia de la Red Integrada de Salud Chanchamayo para recibir atención médica.

El operativo despertó la admiración de la población, que reconoció y premió la valentía de los jóvenes. Las autoridades recordaron a la población evitar zonas de riesgo, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el caudal de los ríos aumenta.