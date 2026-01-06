El Quinto Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo condenó a los exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Ataura, provincia de Jauja, Eloy Garay Yachi (exgerente municipal) y Freddy Nicolás Soto Mayta (exresponsable de abastecimiento y logística), por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado peruano.

La investigación determinó que entre enero y febrero de 2016 ambos exfuncionarios contrataron a José Pedro Chirio Mateo para la elaboración de documentos de gestión municipal, como el ROF, MOF, TUPA, CAP y PAP, pese a que no contaba con experiencia profesional ni se elaboraron términos de referencia, estudios de mercado ni comparativos de cotizaciones. Aun así, autorizaron un pago adelantado de S/ 3,000, parte de un contrato de S/ 10,000, monto que nunca fue justificado ni el trabajo entregado.

Durante el juicio oral, el juzgado analizó contratos, órdenes de servicio, comprobantes de pago e informes administrativos, concluyendo que los exfuncionarios vulneraron los principios de las contrataciones públicas. Por ello, ambos fueron sentenciados a 4 años y 4 meses de prisión efectiva, cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil al Estado.