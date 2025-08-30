



Actuaron de madrugada, cuando los stands de la Feria del Libro FIL 2025, estaban cerrados. Los ladrones que no perdonan nada se llevaron varios ejemplares, obras valorizadas en cerca de 8 mil soles. Los cacos aprovecharon la confianza de los encargados y la falta de vigilancia para llevarse los libros.

DENUNCIAN

La Feria Internacional del Libro Huancayo 2025, se realiza en el parque Huamamnarca en el marco de los 200 años de la Creación Política de Junín hasta el 31 de agosto.

Desde el 19 de agosto, el público disfrutará de presentaciones de libros, muestras expositivas, librería infantil, espacios interactivos, zonas de fotos y otras actividades para toda la familia.

Sin embargo, la mañana de ayer, cuando iban a comenzar una nueva jornada, se percataron que maleantes robaron libros. La denuncia fue presentada ante la Policía.

Se espera observar las cámaras de seguridad a fin de poder identificar a los ladrones.

CHUPACA

Otro ilícito fue denunciado por Elton Chuquillanqui, quien regresó de un evento en el Alto Cunas Este estacionó su furgón frente a su casa ubicada en el Pje. Las Flores en Chupaca, se fue a descansar y al salir se percató que saquearon su unidad.

El propietario de “Sonido y Luces Yoshi”, denunció que llegaron cansados de madrugada y los delincuentes aprovecharon la situación para robar el ‘Yoshi-móvil’ de donde sustrajeron la memoria, batería, caja de fusibles.

De la cabina se llevaron unos 8 mil soles en efectivo. “Hasta cuándo en nuestro país estaremos expuestos a la delincuencia, solo Dios hará justicia, dinero se consigue trabajando, seguiremos adelante”, escribió en sus redes sociales el promotor, quien este domingo realizará una pollada para comprar los accesorios sustraídos.