Huancayo enfrenta un escenario climático de riesgo ante el fenómeno El Niño 2026-2027, que podría provocar una combinación de sequías, lluvias torrenciales, granizadas y posibles desbordes de ríos. A estas amenazas se suma la falta de preparación de la Municipalidad Provincial de Huancayo, cuya gestión fue observada por la Contraloría General de la República.

Según el órgano de control, la comuna no había aprobado su Plan de Contingencia ante Lluvias 2026-2027 ni iniciado los trabajos de limpieza y descolmatación de ríos y riachuelos de su jurisdicción. La entidad también identificó limitaciones para intervenir los cauces debido a la falta de maquinaria propia, según un informe difundido el 21 de octubre.

Senamhi advierte sequías y lluvias torrenciales en Huancayo

Juan Carlos Chuchon Angulo, meteorólogo de la Dirección Zonal 11 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó que las anomalías de temperatura superficial del mar han alcanzado entre 4 y 5 grados Celsius por encima de los valores normales, en un escenario que calificó de extraordinario.

Sin embargo, advirtió que todavía existe incertidumbre sobre las consecuencias específicas del fenómeno en las diferentes localidades de la sierra central.

“Para todos es desconocido cuál va a ser la afectación directa en los distintos puntos”, señaló el especialista al referirse a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Lluvias no serían suficientes para superar el déficit hídrico

De acuerdo con Chuchon, las precipitaciones previstas entre el 21 y el 24 de octubre no serían suficientes para revertir el déficit de lluvias acumulado en la región.

El especialista señaló que los acumulados podrían situarse entre el 70 % y el 80 % de sus valores históricos de referencia, mientras que el establecimiento más sostenido de las precipitaciones se proyecta para mediados de diciembre.

“Habrá sequía, pero también lluvias torrenciales con granizadas, aunque serán intermitentes y no continuas como en años anteriores”, precisó.

Esta alternancia supone un doble riesgo para la población: la menor disponibilidad de agua podría afectar las actividades agrícolas y ganaderas, mientras que las lluvias intensas concentradas en periodos cortos podrían ocasionar aniegos y emergencias en zonas vulnerables.

Contraloría advierte falta de preparación de la Municipalidad de Huancayo

La situación climática coincide con las observaciones formuladas por la Contraloría a la Municipalidad Provincial de Huancayo sobre sus medidas de prevención.

El órgano de control advirtió que la comuna no contaba con un plan de contingencia aprobado para afrontar las lluvias del periodo 2026-2027. También identificó que no se habían ejecutado las labores de limpieza y descolmatación de los cauces de su jurisdicción.

A ello se suma que los representantes municipales reconocieron que la institución carece de maquinaria propia para realizar estas intervenciones y que las gestiones para adquirir equipos continuaban en trámite.

Municipalidad anuncia S/ 5 millones para acciones preventivas

Tras conocerse las observaciones, el gerente municipal, Joshelim Meza, anunció que la Municipalidad Provincial de Huancayo destinaría S/ 5 millones para acciones de prevención en las cuencas.

Sin embargo, según el reporte publicado por Huanca York Times el 21 de octubre, los recursos todavía se encontraban en proceso de asignación. Por tanto, el anuncio no equivale a la ejecución efectiva de los trabajos.

La disponibilidad de maquinaria, la aprobación del plan de contingencia y el inicio de las intervenciones son aspectos importantes para determinar el nivel de preparación de la comuna antes de las lluvias más intensas.

Junín presenta distritos y centros poblados expuestos a inundaciones

Los escenarios de riesgo del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) también evidencian la vulnerabilidad de Junín.

Según las cifras recogidas en el reporte regional, 14 distritos presentan riesgo muy alto por movimientos en masa y otros 67 se encuentran en riesgo alto. Estos peligros incluyen deslizamientos, huaicos y caída de rocas.

Asimismo, 52 centros poblados figuran en riesgo muy alto por inundaciones y otros 349 en riesgo alto.

La exposición también alcanza infraestructura pública: 296 establecimientos de salud y 1.360 instituciones educativas se encontrarían en áreas susceptibles a movimientos en masa, según los datos proporcionados para esta evaluación.

Como contexto, Cenepred actualizó en 2026 sus escenarios nacionales de riesgo ante lluvias asociadas a El Niño e incluyó a Junín entre los departamentos expuestos a inundaciones y movimientos en masa.

El Niño 2027 amenaza la agricultura y el abastecimiento de agua

Las consecuencias del fenómeno podrían extenderse más allá de las inundaciones. La reducción de precipitaciones en determinados periodos representa un riesgo para los cultivos, los pastizales y la disponibilidad de agua destinada a actividades agropecuarias.

Por otro lado, las lluvias torrenciales y granizadas podrían afectar terrenos agrícolas, vías de comunicación y viviendas situadas en zonas vulnerables.

El comportamiento irregular de las precipitaciones también dificulta la planificación de las campañas agrícolas, debido a que los productores deben afrontar tanto la escasez hídrica como la posibilidad de lluvias intensas.

Huancayo requiere prevención antes de las lluvias de diciembre

El escenario descrito por el Senamhi refuerza la importancia de que las autoridades locales adopten medidas preventivas antes del establecimiento de las lluvias más frecuentes.

Entre las acciones prioritarias se encuentran la aprobación del plan de contingencia, la identificación de puntos críticos, la limpieza de cauces y la disponibilidad de maquinaria para responder a emergencias.

También resulta necesario fortalecer los sistemas de alerta temprana y coordinar con Defensa Civil las acciones de evacuación en zonas susceptibles a inundaciones, deslizamientos y activación de quebradas.

Aunque la intensidad y distribución de las precipitaciones todavía presentan incertidumbre, las observaciones de la Contraloría evidencian que Huancayo enfrenta la temporada de lluvias con medidas de prevención aún pendientes.