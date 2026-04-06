La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Huancayo (ODPE) realizó una jornada de capacitación dirigida a miembros de mesa en su jurisdicción; sin embargo, solo 1300 de los 7000 convocados acudieron a la actividad, evidenciando un marcado ausentismo.

Según informaron coordinadores distritales, en una jornada anterior realizada el domingo se registró una asistencia similar, alcanzando apenas el 30 % del total esperado.

Uno de los locales donde se desarrolló la inducción fue la Institución Educativa Sebastián Lorente, en la ciudad de Huancayo.

Miembros de mesa expresan preocupación por el conteo de votos

Tras la capacitación, varios ciudadanos convocados como miembros de mesa señalaron su preocupación por el proceso de escrutinio que deberán realizar durante las Elecciones Generales 2026 en Perú, previstas para el 12 de abril.

Uno de ellos, Roger Cortez Atachagua, presidente de mesa de 57 años, manifestó que el conteo de votos representa uno de los mayores desafíos.

“Lo más difícil para mí es el sufragio y también el conteo de votos. Nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche o más, tal vez hasta el lunes”, indicó.

Adultos mayores temen dificultades durante la jornada electoral

Otros asistentes, especialmente adultos mayores, señalaron dificultades para comprender algunos aspectos del proceso.

La miembro suplente Eudosia García, de 60 años, explicó que la complejidad del escrutinio y el tamaño reducido de los símbolos en la cédula generan preocupación.

“Entendí muy poco porque tengo 60 años. Lo más difícil es el conteo de votos e incluso para marcar, los símbolos están pequeños”, señaló.

Por su parte, César Perales, quien también se desempeña como presidente de mesa, mencionó que el número de candidatos presidenciales, senadores y diputados complica el conteo, ya que los votos deberán clasificarse por partido político.

Capacitación continuará en los días previos a las elecciones

Algunos miembros de mesa, como María Paredes Jorge, señalaron que continuarán asistiendo a las capacitaciones para cumplir adecuadamente su función durante la jornada electoral.

Cabe recordar que no existe una hora límite para finalizar el conteo de votos, aunque se estima que el proceso podría extenderse hasta la medianoche o incluso más, dependiendo del ritmo del escrutinio.