En una angosta habitación del tercer piso del Jr. Torre Tagle N° 1305 en el distrito de Chilca, ocurrió la tragedia. El suboficial Juan Johnel Cóndor Jayo y su enamorada María Fernanda Jurado Onton (24), que concurrieron a una fiesta de Santiago, discutieron por celos y a las 11:30 de la noche del miércoles, una bala de la pistola del agente del Escuadrón Verde acabó con la vida de la estudiante del último ciclo de ingeniería industrial. El disparo alertó de la desgracia.

Cuando ingresaron a la habitación del policía, María Fernanda, estaba tirada en un charco de sangre y el agresor solo atinó a decir: “me voy a matar”, mientras sostenía el arma de fuego. Segundos después el suboficial de segunda fue a refugiarse a la casa de su padre, en Huamanmarca y a las 6 de la mañana, huyó con rumbo desconocido.

Justicia

La jovencita murió en el hospital Carrión, la bala le perforó el cráneo. A las 00:40 de la madrugada, Paulina Onton Zapata (57), llegó al lugar, gritando el nombre de la tercera de sus 4 hijos. La madre sollozando contó que tenía un mal presentimiento, cerca de las 11 de la noche le pidió que regrese temprano y se cuide mucho. María le respondió que pronto estaría en casa. Poco después su pareja, Juan Cóndor Jayo le disparó y huyó llevándose su pistola y el celular de la víctima.

Después de la inspección policial, los deudos airados rompieron las ventanas de la vivienda donde mataron a María; además, pintaron la palabra asesino en la puerta y pared, clamando justicia y pidiendo que capturen al presunto feminicida fugitivo. María Fernanda deja un hijo huérfano de 7 años que pregunta a dónde se fue mamá.

Las cifras en Junín

Entre enero y junio de 2026, los Centros de Emergencia Mujer y Familia (CEM) de Junín atendieron 3538 casos de violencia a través del programa nacional Warmi Ñan, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Del total, el 82.1% de las víctimas fueron mujeres y el 17.9% hombres, mientras que el grupo de 18 a 59 años concentró el 53.4% de los casos.

La violencia psicológica fue la más recurrente, con 42.5%, seguida de la física (39.1%) y sexual (18.1%), según la plataforma digital del MIMP. La cifra se suma a los 7212 casos registrados durante 2025, 6985 en 2024 y 7259 en 2023.

Solo en 2025, Huancayo concentró 4276 casos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar, seguido de Satipo (1320) y Chanchamayo (1215), sumando 9005 denuncias en toda la región. Asimismo, entre enero y junio del 2026 se registraron cinco casos con características de feminicidio en Junín.

Ante este panorama, Warmi Ñan recordó que la Línea 100 brinda orientación, consejería y soporte emocional gratuita las 24 horas del día. En el primer semestre de 2026, este servicio recibió 2605 consultas telefónicas en Junín. Las llamadas pueden realizarse desde celulares o teléfonos fijos ante situaciones de violencia.