Un total de 30 solicitudes de traslado presentaron los padres de familia en el colegio Santa Isabel para retirar a sus hijos del plantel lorentino, esto ocurre tras la muerte del niño Milan, que fue apuñalado por otro menor de edad en la avenida Ferrocarril. Hasta el momento, no se conoce el paradero del agresor.

La funcionaria lamentó que los escolares del colegio Santa Isabel hayan sido estigmatizados y señalados, lo cual afecta su salud mental. Además, indicó que solo hay un psicólogo para dar soporte emocional a 3500 escolares, pese a los múltiples problemas que afrontan los escolares.

“Son 30 solicitudes de traslado que han presentado los padres de familia, que están preocupados por la seguridad de sus hijos”, mencionó que un 40% de escolares viven solos sin la supervisión de sus padres, lo cual deja a sus hijos en condición de vulnerabilidad.

Muchos padres de familia, luego de matricular a sus hijos los dejan encargados a un familiar o los alojan en habitaciones alquiladas sin la supervisión de un adulto.

preocupa. La directora mencionó que muchos de los jóvenes involucrados en pandillas no son estudiantes e incluso han desertado pero cuando andan en las calles continúan haciendo uso del uniforme del plantel, lo cual no pueden controlar.

En la última mesa técnica se acordó redoblar el patrullaje en las zonas críticas donde ocurren las peleas como en los pasaje contiguo a la avenida Coronel Santivañez, la avenida Ferrocarril, en la avenida Ferrocarril frente a Plaza Vea, entre otras zonas.

Sobre la muerte del escolar Liam, señaló que ya se comunicó con las autoridades pertinentes que tienen que ver con el caso y brindó toda la información requerida.

Finalmente, se pronunció respecto al pedido que los buses trasladen a los escolares a sus casas por la tarde, indicó que esto no es posible, ya que los conductores son del Gobierno Regional que solo cumplen su horario de 8 horas Además, no pueden trabajar en la noche por un tema de seguridad. El colegio no está en posibilidades de cubrir el pago del conductor.