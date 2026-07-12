



Lo planearon todo sigilosamente, irrumpieron a las 4 de la madrugada, en segundos rompieron los candados y seguros para abrir la puerta del local, luego entraron gateando. Su objetivo era el dinero que guardaban en un cajón. Para evitar ser identificados los cacos se cubrían los rostros con chalina, mascarilla, gorras y para no dejar huellas usaron guantes. Les bastó 5 minutos para llevarse los 17 mil soles de la venta de productos naturales y una laptop.

A las 6:20 de la mañana de ayer, serenos de Huancayo fueron alertados del robo a la empresa “Nutralua” del jirón Áncash 1193.

Los agentes constataron que la puerta enrollable estaba semiabierta y que los tubos metálicos de seguridad habían sido retirados.

Carla A.F., encargada, denunció que uno de sus proveedores, les informó que llegó a las 5 de la mañana para realizar la entrega de mercadería, observando que el local estaba abierto. “Pedimos a la policía que investiguen para dar con los autores del robo”, pidió una de las trabajadoras.

ASTUTOS

Al ingresar al establecimiento, los propietarios verificaron que varios cajones habían sido abiertos. Los delincuentes que cortaron los cables del circuito de las cámaras de vigilancia para evitar el registro de sus movimientos, habrían sustraído 17 mil soles en efectivo.

Las cámaras captaron que dos maleantes ingresaron a las 4:00 de la madrugada, un tercero se quedó afuera como ‘campana’.

Los delincuentes sustrajeron el dinero, para huir fueron apoyados por su cómplice y los tres escaparon con rumbo desconocido. Policías de la Divincri y peritos de Criminalística realizan las investigaciones pertinentes.