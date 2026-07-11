Un feroz ataque armado perpetrado por presuntos sicarios acabó con la vida de Carlos Chirote, exdirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (FENATRAC), en el sector Nueva Primavera de Sangani, distrito de Pichanaqui. La víctima fue interceptada en plena vía pública por dos criminales a bordo de una motocicleta, quienes desataron una balacera a quemarropa sin importarles la presencia de la esposa y el hijo menor del exlíder sindical.

El atentado ocurrió en la intersección de las calles Hermanas Páucar y Nueva Primavera, donde los ocupantes del segundo vehículo cerraron el paso a Chirote y le propinaron múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo antes de fugar de la zona. Malherido, el exdirigente fue trasladado al Hospital de Pichanaqui; sin embargo, a pesar de los denodados esfuerzos del personal médico de turno, la gravedad de las lesiones hizo imposible salvarle la vida.

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Ante este sangriento escenario, agentes de la Unidad Especializada de la Dirección de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Ciudad Satélite se movilizaron rápidamente para acordonar el perímetro y realizar las pericias correspondientes. El equipo policial ya se encuentra recolectando evidencias balísticas y asegurando las filmaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los homicidas en fuga, mientras el móvil del crimen continúa bajo estricta investigación.