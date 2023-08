Una fecha de infarto es la que se jugará hoy en la Liga 1. En uno de los partidos más atractivos de la fecha, Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo desde las 8:30 de la noche en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Los íntimos dejaron una buena imagen en su visita a Cusco FC (1-1), pues en pocos días empezó a notarse la idea que pretende imponer el técnico Mauricio Larriera. Pese a ello, tal como lo dijo el entrenador en su presentación, lo más importante en este momento es obtener triunfos y tendrá la oportunidad de conseguirlo en casa ante el “Rojo Matador”. En ese sentido, el uruguayo no apunta a realizar muchos cambios en su alineación .

En tanto el técnico de Sport Huancayo, Wilmar Valencia, dijo que pese al favoritismo del cuadro blanquiazul en un partido son once contra once. “Si me pongo a buscar las diferencias entre el plantel de Sport Huancayo y Alianza, me pongo a llorar aquí delante de ustedes, pero mañana es once contra once y allí tenemos que achicar las diferencias a nivel de institución y presupuestal”, dijo el DT. “Tenemos jugadores con vasta experiencia que saben afrontar este tipo de compromisos”, añadió.

Alianza Lima está quinto con 13 unidades en el Clausura. Huancayo se ubica en el sexto puesto con 12 puntos. El líder es Universitario con 20.