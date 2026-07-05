



Trágico desayuno. Un trabajador de 62 años falleció luego de que presuntamente se atragantara mientras degustaba un caldo de cordero al interior de una juguería.

El hecho ocurrió al promediar las 7:20 de la mañana, en el establecimiento comercial del jirón San Francisco 396, cerca del mercado Ráez Patiño.

Testigos relataron que la dueña del local salió desesperada tratando de pedir ayuda, al ver que el comensal se desplomó al interior de su local.

Al lugar llegaron serenos de Huancayo con un policía que rápidamente llamaron al SAMU para que traten de salvarlo. Lamentablemente el personal médico solo confirmó el deceso de Mario Ortega Osorio (62).

LAMENTAN

De acuerdo a las investigaciones, Mario Ortega, quien trabajaba como vidriero y también realizaba trabajos de construcción en Jauja y Huancayo, ayer, temprano fue a comer caldo de cordero.

Repentinamente se levantó para luego desplomarse y no levantarse más. “Lamentamos la partida de un gran hombre trabajador, luchador por su familia e instituciones”, escribieron sus amigos, recordando que le gustaba asistir a la fiesta de carnavales en Acolla, Jauja.

Poco después, las autoridades realizaron las diligencias para el levantamiento del cadáver en medio del llanto de sus seres queridos que llegaron hasta el establecimiento donde sucedió el hecho. “La dueña del restaurante salía una y otra vez desesperada, pero no pedía auxilio, sino hubiéramos corrido a ayudar”, contó una vendedora de la zona.

Los agentes mencionaron que Ortega habría perdido la vida después de que un pedazo de carne o papa obstruyera su tráquea, impidiendo que el aire pase por sus vías respiratorias y el oxígeno llegue al cerebro.