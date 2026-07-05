Un violento asalto en plena vía pública dejó sin más de 200 mil soles a un comprador de café y cacao, luego de que dos delincuentes armados a bordo de una motocicleta lineal lo interceptaran al promediar las 18:25 horas del viernes 3.

El atraco se consumó justo en el instante en que la víctima arribaba en su camioneta a su vivienda, ubicada en la intersección de la calle 3 de Noviembre con Sonomoro, en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo.

Tras encañonar al comerciante bajo fuertes amenazas de muerte, los hampones le arrebataron el bolso con la millonaria suma de dinero en efectivo que minutos antes había retirado de una conocida agencia bancaria de la zona, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

TORITO SOSPECHOSO

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales y el testimonio de un familiar directo de la víctima, un mototaxi “Torito” Bajaj habría cumplido un rol clave en el reglaje, ya que permanecía estacionado a un costado del banco y posteriormente siguió de cerca el trayecto de la camioneta.

La denuncia ya fue formalizada ante las autoridades competentes del sector agroindustrial; sin embargo, hasta el momento los operativos de las fuerzas del orden no han reportado ningún sospechoso detenido por este millonario atraco.

Pero esta no es la única ocasión en que el empresario cafetalero sufre un robo parecido. En enero último, un grupo de delincuentes armados le sustrajo varios sacos conteniendo café.