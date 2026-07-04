Tenía la fachada de consultorio “Lea”, pero atendía como un centro de salud donde según la denuncia se realizaban abortos. El establecimiento del jirón Libertad n.° 348, ubicado frente a una escuela, fue intervenido por policías de la Divincri que llegaron al lugar donde detuvieron a Susy Díaz Huaroc A., enfermera, quien atendía como ginecóloga y Gresmil Huamán C., quien captaba pacientes.

En el local, los agentes encontraron mobiliario, equipos e instrumentos médicos de un establecimiento de salud, además en un cuaderno registraban a los pacientes. También hallaron a los enamorados L.N.A. y M.C.I. de 25 años quienes estaban en otro ambiente tras un aborto clandestino. La paciente dijo que tenía 6 semanas de embarazo y en dicho consultorio le realizaron un legrado por 500 soles.

CIERRAN

Cuando los policías buscaron indicios del aborto descubrieron que un feto humano lo habrían hecho pasar por el desagüe del inodoro del establecimiento, ello para desaparecer la evidencia. Según la jovencita, fue Susy Díaz Huaroc quien le practicó el aborto.

Minutos después llegó Jackelin García B., quien se identificó como responsable del local.

Cinco fueron intervenidos por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, modalidad de aborto.

El consultorio ‘Lea’ tenía licencia de funcionamiento como tópico, por lo que la Municipalidad de Huancayo cerró dicho local.