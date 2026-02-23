MIRA ESTO: Más de 900 electores con discapacidad podrán votar con atención preferente en Jauja y Concepción

Luego de varios meses de búsqueda, por fin los 800 alumnos de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima de Pío Pata, cuentan con un terreno en el asentamiento humano Justicia, Paz y Vida para la instalación de aulas prefabricada donde estudiarán mientras se construye su nueva institución educativa, afirmó el director de la Ugel Huancayo, Walter Oré Ramos.

El funcionario, mencionó que se firmó un acuerdo con el presidente del asentamiento humano Justicia, Paz y Vida, Santiago López y aunque algunos vecinos han expresado sus quejas, les invocó a comprender que las aulas se utilizarán de manera temporal para que los alumnos estudien y no con otros fines.

Precisamente, ayer los obrero en dos maquinarias pesadas empezaron a ejecutar el trabajo de nivelación de tierras, para iniciar la obra. En el lugar, las vecinas dijeron que no se oponen a la obra, porque es beneficio de la educación.

Además, luego que los alumnos de la I.E. Nuestra Señora de Fátima se retiren servirán para que los alumnos de la I.E. Luis Aguilar Romaní, que son del A.H. Justicia, Paz y Vida estudien allí, ya que este último plantel también requiere de la construcción de un nuevo local.

ioioio. El presidente del asentamiento humano, Justicia Paz y Vida, Santiago López dijo que el terreno donde se van a instalar las aulas, es un lugar desocupado de 11 mil metros cuadrados, que era un muladar repleto de basura, pero que ahora se habilitará con losas deportivas y un cerco perimétrico que incluso evitará que sea invadido. Allí se vana instalar 15 aulas prefabricadas.

Acotó que además de la instalación de las aulas prefabricadas, el Gobierno Regional de Junín se comprometió a entregarles antes del mes de diciembre del año 2026, el perfil y el expediente técnico de la institución educativa Luis Aguilar Romaní y la escuela Javier Heraud, que urgen de nuevos locales.

El dirigente firmó un acta de compromiso con fines de plan de contingencia, que se tiene previsto la instalación de la infraestructura correspondiente al plan de contingencia, la cual será instalada de manera temporal en el área de recreación Wuampo, que pertenece al asentamiento humano Justicia, Paz y Vida.

El plan de contingencia incluye la habilitación de aulas pedagógicas, aulas administrativas, talleres dos losas deportivas cerco perimétricos, servicios básicos y vereda. Además se dejarán libres las zonas de acceso a los pobladores colindantes. Hace 6 semanas, el Gobernador Regional de Junín, Zósimo Cárdenas junto a sus funcionarios colocó de manera simbólica, la primera piedra de la ejecución del plantel en Pio Pata, pero desde esa fecha, surgieron múltiples problemas, ya que en la urbanización Gonzáles, donde se tenía previsto instalar las aulas prefabricadas, no se concretó también por la negativa de la población, pese a que existían acuerdos firmados.

La directora regional de Educación de Junín, Silvia Astete, señaló que la Educación es un derechos y los vecinos deben tomar en cuenta que cuando hay alumnos de por medio, los vecinos deben dar todas las facilidades, para la instalación de aulas prafabricadas, porque se van a instalar en beneficio de menores que habitan en el distrito de El Tambo.