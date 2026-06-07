Desde las primeras horas de la mañana del domingo 7 de junio, en la sede de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) presentó retrasos para instalar las mesas de sufragio de la segunda vuelta electoral.

En esta casa de estudios se han programado instalar 85 mesas de sufragio durante jornada electoral y recibirá 25,245 electores. Además, es considerado el local más grande votación en la región La Libertad.

De acuerdo a los primeros reportes, en la mesa N° 027810 se tuvo que buscar a un miembro suplente para poder completarla y así iniciar las votaciones.

También se conoció que hubo mesas con más de una hora de retrasos para que sean instalados. Esto debido a la ausencia de los miembros de mesa.

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