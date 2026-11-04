Huánuco: realizan operativo para evitar que escolares conduzcan motocicletas

Un total de 50 distritos de la región Huánuco fueron declarados en estado de emergencia por peligro inminente ante la ocurrencia de lluvias intensas, de acuerdo con el Decreto Supremo n.° 149-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.

La disposición establece una vigencia de 60 días calendario, periodo durante el cual las autoridades competentes podrán ejecutar acciones inmediatas destinadas a reducir el muy alto riesgo generado por las precipitaciones, así como implementar las medidas de respuesta y rehabilitación que resulten necesarias.

ONCE PROVINCIAS

La declaratoria comprende 11 provincias de la región. En la provincia de Ambo están incluidos los distritos de Ambo, Cayna, Colpas, Conchamarca, Huácar, San Francisco, San Rafael y Tomay Kichwa.

En Dos de Mayo, los distritos comprendidos son Chuquis, Marías, Pachas, Sillapata y Yanas; mientras que en Huacaybamba figuran Huacaybamba y Pinra.

En la provincia de Huamalíes fueron considerados Arancay, Chavín de Pariarca, Jacas Grande, Jircán, Monzón, Puños, Singa y Tantamayo. Por su parte, en la provincia de Huánuco la medida alcanza a Amarilis, Chinchao, Churubamba, Huánuco, Margos, Pillco Marca, Quisqui (Kichki), San Pablo de Pillao, San Pedro de Chaulán, Santa María del Valle y Yarumayo.

Asimismo, en Lauricocha está comprendido el distrito de Baños; en Leoncio Prado, Hermilio Valdizán y José Crespo y Castillo; y en Marañón, Cholón y Huacrachuco.

La disposición también incluye a los distritos de Chaglla, Molino, Panao y Umari, en la provincia de Pachitea; Codo del Pozuzo y Puerto Inca, en la provincia del mismo nombre; así como Aparicio Pomares, Chavinillo, Choras, Obas y Pampamarca, en Yarowilca.

Ante este escenario, se exhorta a la población de los distritos comprendidos a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar exponerse a situaciones de riesgo y cumplir las recomendaciones de las autoridades locales y organismos de primera respuesta.

La declaratoria busca fortalecer las acciones preventivas y la capacidad de atención frente a posibles emergencias ocasionadas por las lluvias intensas, con el propósito de proteger la vida y la integridad de la población, así como reducir los daños a la infraestructura y los medios de vida.