Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado de Leoncio Prado sentenciaron a Marbin Santamaría Eugenio (35) a diecisiete años, un mes y veintiún días de pena privativa de libertad efectiva, tras hallarlo responsable del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio consumado, en agravio de su pareja Jennifer Juanante Orizano.

Durante el proceso judicial, el Marbín se acogió a la terminación anticipada, aceptando su responsabilidad penal. Según su confesión, el crimen ocurrió a fines de marzo de 2021, alrededor de las cuatro de la madrugada, en el caserío San Juan de Tulumayo, distrito de Luyando, provincia de Leoncio Prado, donde ambos residían.

Aquella noche, una llamada telefónica al celular de la víctima desató una fuerte discusión entre la pareja. El acusado relató que, cegado por los celos, golpeó con el puño la cabeza de Jennifer a la altura de la sien, provocando que cayera al suelo y perdiera el conocimiento. Al notar que no reaccionaba, entró en pánico y decidió ocultar el cuerpo.

La envolvió y lo trasladó a unos 50 metros de su vivienda, cubriéndolo con maleza bajo un árbol de mango. Horas después, planificó cómo deshacerse del cadáver y, al anochecer, lo enterró en su chacra, ubicada a unos quince minutos de caminata del lugar de los hechos. Para ocultar el crimen, el acusado utilizó las redes sociales de su víctima, haciéndose pasar por ella. Enviaba mensajes a sus familiares y amigos asegurando que se encontraba en Pichari, provincia de La Convención, región Cusco.

Durante más de dos años, la familia creyó que Jennifer había viajado, hasta que en octubre de 2023 decidieron denunciar su desaparición al no tener más noticias de ella. Las investigaciones policiales permitieron identificar a Marbin Santamaría como principal sospechoso.

Finalmente, en abril de 2024, el acusado acudió voluntariamente a la sede policial y confesó el crimen, señalando el lugar exacto donde había enterrado el cuerpo. “Ella quiso irse con otro hombre, discutimos y se me pasó la mano. La maté y está enterrada en mi chacra”, declaró.

Además de la condena, el tribunal ordenó el pago de 180 mil soles por concepto de reparación civil a favor de los herederos de la víctima y dispuso la inhabilitación del ejercicio de la patria potestad sobre los dos hijos que tuvo con Jennifer Juanante.